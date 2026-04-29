‘ಸರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ವಚನಗಳು’

ಮಂಡ್ಯ: 'ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆ–ನುಡಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಪಿಇಎಸ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ವಕೀಲ ಬಸವಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 'ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಚನಧಾರೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಚನವೆಂಬುದೇ ವಚನ (ಪ್ರಮಾಣ) ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಈ ವಚನಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೌತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಹನುಮಂತು, 'ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಕೇಳುಗರ ಮನಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಚನಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆ ಓದಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಜೇಡರ ದಾಸೀಮಯ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ ಮುಂತಾದ ಶರಣರು ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು. 24 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಾರರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ಶಂಕರ್ ರಾಚಪ್ಪ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಹಂಸಾ, ವಂದನಾ, ಸರಿತಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ಕರಣ್ ವೀರ್, ಯೋಗಿತಾ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಿಂಧುಶ್ರೀ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ವಚನ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಚನ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇವಿಡ್, ಕಸಾಪ ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಧನಂಜಯ, ನಿಲಯ ಪಾಲಕಿ ಯೋಗಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>