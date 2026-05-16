ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಪ್ರೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

<p>ಮಂಡ್ಯ: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಆರ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳೂರು ಶಿವರಾಮು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂಧನ, ಮಾಧ್ವ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವಭಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೃತ್ಯಚೇತನ ಕಲಾಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಂದುರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಹಾಸ್ಯನಟ ಮಂಡ್ಯ ಸತ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹಾಸ್ಯ-ಲಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವೇದಗುರು ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಂದೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಭಾರ್ಗವ ಭೂಷಣ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್.ಜಿ. ಭಾರತೀಬಾಬು, ಮುಖಂಡರಾದ ಚೇತನ್, ಮಮತಾ, ರಮೇಶ್, ವೀಣಾಗಣೇಶ್, ಮುರಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-40-871557901</p>