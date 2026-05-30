‘ಸತ್‌ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬೋಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾ ನಂದಮಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಮೃತ ಸಂಗಮದ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬದುಕಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗ ಬೇಕಾ ದರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳ ವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೇವೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೊಂದವರು ಮತ್ತು ಅಶಕ್ತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಮನಸಾರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಬೇಕು. ಪರೋಪಕಾರ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವವೂ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹೂವಿನ ಸುಗಂದ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಾಳಿದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಮುಂತಾದ ಕಲ್ಮಶಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಉಡುಪ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ‘ಅಮ್ಮ’ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೂಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗಣ್ಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಗಹನಾನಂದ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಭು ಗುಣಾಕರ ದಾಸ, ಶಾಸಕರಾದ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ, ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದುಮತಿ ಮಲ್ಯ, ಎ.ಸಿ ಕುಂದರ್, ಸಾಧು ಸಾಲ್ಯಾನ್, ವಿ.ಎಲ್ ರೇಗೊ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ರೇವಣಕರ್, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೈ ಸನತ್ ಹೆಗಡೆ, ವಾಮನ್ ಕಾಮತ್, ಶ್ರುತಿ ಹೆಗಡೆ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜನ್, ರೋಜಾ ರಾಜನ್, ಗಿರೀಶ್ ರೇವಣಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಾ ದೇವದಾಸ್ ಪುತ್ರನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-28-210309775</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>