ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ

<p><em>ಗಣೇಶ ಚಂದನಶಿವ</em></p>.<p>ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರದ ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಮಸುಕಾಗಿದ್ದ ದೇವರ ಫೋಟೊವೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೈ ಮುರಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳ ರಾಶಿ. ಒಣಗಿದ ಹೂವು, ಕರಕಲಾದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ, ಒಡೆದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಗಾಜು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಕಸದಂತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯಾರ ಕೈಯೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಇವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ದಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ…’</p>.<p>ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನಡುವೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶ್ರಮದಾನದ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ‘ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮ’ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಮುರಿದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಹಳೆಯ ಫೋಟೊಗಳು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?</p>.<p>ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ‘ವಿಸರ್ಜನೆ’ ಅಭಿಯಾನ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿರೂಪಗೊಂಡ ದೇವರ ಫೋಟೊ–ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿಯೋ, ನದಿ–ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ನದಿಗಳು, ಹೊಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲೆ, ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ಬಿಜೈನ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್, ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ಕೆ.ಎಸ್.ರಾವ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸಿ ಅವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು:</p>.<p>‘ಹಳೆಯ ದೇವರ ಫೋಟೊಗಳು, ಮುರಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು…’</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ ಜನರು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚೀಲ ಹಿಡಿದು ಬಂದರು. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹುಂಡಿಗಳೊಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬತೊಡಗಿದವು.</p>.<p>ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಹಳೆಯ ಮರದ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು.</p>.<p>‘ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು… ಬಿಸಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ…’ ಎಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರು.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ‘ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ್ದು’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ. ಕೆಲವರು ಮೌನವಾಗಿ ವಸ್ತು ಹಾಕಿ ಹೊರಟರು. ಕೆಲವರು ‘ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಗಳು ತುಂಬ ತೊಡಗಿದವು. ದೇವರ ಫೋಟೊಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕುಂಕುಮದ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ಪೂಜೆಯ ಗಂಟೆಗಳು, ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು… ಭಕ್ತಿಯ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ–ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದವು. 12.5 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ದೇವರ ಫೋಟೊ ಫ್ರೇಮ್ಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕುಂಕುಮ, ಪ್ರಸಾದ, ಮರ, ಗಾಜು, ಲೋಹ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಮೃದುವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಚಕರು ಉದ್ವಾಸನಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ವಿದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾಗದದ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಾಗ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ತೇವಗೊಂಡ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗಣೇಶ ದೇವರ ಮುಖಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಆ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಹೂಳಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅದು ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದು ರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮರ, ಗಾಜು, ಲೋಹ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಿಲ್ಲ. ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯೋಜಕ ರಂಜನ್ ಬೆಳ್ಳರ್ಪಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ‘ವಿಸರ್ಜನೆ’ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ‘ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು’ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ‘ಇದು ಬರೀ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಭಿಯಾನವಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಚಳವಳಿ.’</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಮಾಜ, ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆ.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-51-1377991781</p>