ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾ.ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ (63) ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನಂತರ ಎಂ.ಇಡಿ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಮಾಡಿದರು. 1981ರಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಸೇರಿ, 1997ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಎಸ್ಐಸಿಜೆಜೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವೆಲೆನ್ಸಿಯದ ಫಾತಿಮಾ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಹೌಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ರೋಮ್ನ ವಾಟಿಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೇಡಿಯೊದ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಹಾಸನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜು, ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>