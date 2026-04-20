‘ಇಸ್ಲಾಂ ಬೋಧನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲೀಮರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮರ್ಕಝಿ ಜಮೀಯತೇ ಅಹ್ಲೇ ಹದೀಸ್ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮೆಹ್ದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಡುಕು ಅಳಿಯಲಿ ಒಳಿತು ಹರಡಲಿ' ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಜಮೀಯತೇ ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನರೆಯವರನ್ನು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು, ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ - ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚೋಣ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಬೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಮೀಯತಿನ ರಾಜ್ಯ ಘಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್ ಜಾಮಯೀ, 'ಇದೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅನುಕರಣೀಯ' ಎಂದರು. ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಮ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಮೆಹರಾಜ್ ರಬ್ಬಾನಿ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಮ್ ಸಲಫಿ,ಶೇಖ್ ಅಬೂ ಉಮರ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸೀಬ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಅಬೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದಿ, ಶೇಖ್ ಅಬೂ ಝೈದ್ ಝಮೀರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಉಮ್ರಿ, ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾರಿಸ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ತ್ವಾರೀಕ್ ಸಫಿವುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಹುಸೈನ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಝುಬೈರ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಇಜಾಝ್ ಅಹ್ಮದ್ ನದ್ವಿ, ಶೇಖ್ ಶಾ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹ್ ಉಮ್ರಿ, ಶೇಖ್ ಝಿಯಾವುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಸ್ವಲಾಹಿ, ಶೇಖ್ ಶಾಕಿರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಶೇಖ್ ಬದೀವುಝಮ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಶಾಕಿರ್ ಮದನಿ, ಶೇಖ್ ಹಬೀಬುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಸಲಫಿ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ತಹ್ರೀಕಿ ಚಿಂತನೆಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳು, ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್, ಅಲೌಕಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸವರು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡನೆಯಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದವೂ ನಡೆಯಿತು. 'ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್' ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಂ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>