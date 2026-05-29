‘ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ: ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರು ದೂರವಾ ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬೋಳೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾಲಿಂಗನದ ‘ಅಮೃತ ಸಂಗಮ’ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಏನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿತಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಷಮೆಯ ಪರ್ಯಾಯ. ಆದರೂ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ವಂಥ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ₹50 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಂಬೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಸನ್ಯಾಸಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಜಾರ್ಥದ ‘ಅಮ್ಮ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-51-681503073</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>