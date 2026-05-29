‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಳಿ ಸೂತ್ರಗಳು’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಳಿತುಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಶಾಲ ಮನೋ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಸಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸಹವಾಸವೆಂಬ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭ ಗೊಂಡ ಸತ್ಸಂಗ, ಅಮೃತಾಲಿಂಗನ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ಅಮೃತ ಸಂಗಮ’ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾರುವುದು, ಜಿಗಿಯುವುದು, ಈಜುವುದು ಮುಂತಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದ ಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜೇನಿನ ನೊಣವನ್ನೂ ನಗಣ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿವಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಣಿಕೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಮನುಷ್ಯ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಸಂತತಿಯನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜಗತ್ತೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಇಂದು ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು ಅಮೃತಾಲಿಂಗನದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ 4 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ, ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಮುಖಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಮದ್ವರಾಜ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ, ವೇದಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ, ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮುಂತಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-29-378893488</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>