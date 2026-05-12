ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಎಸ್ಕೆಡಿಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಗರದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ’ ಪ್ರವಚನಮಾಲಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೇ 16ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7.30ರ ತನಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಆಚರ್ಯ ವಾಳ್ವೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ.ಪುರಾಣಿಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕೂರ, ಸಂಘಟಕ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಎಸ್ಕೆಡಿಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾವ್, ಎಸ್ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಲತಾ ಶರ್ಮ, ಇಂದಿರಾ, ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್, ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಬಳ್ಳಕುರಾಯ, ಎಂ.ಎಸ್ ಗುರುರಾಜ್, ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಭಟ್, ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್, ಕೆ.ಜಿ ರಮೇಶ್, ಸುನಂದಾ ಪುರಾಣಿಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-29-260781485</p>