ಆಡಂಭರದ ಮದುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣ

ಮಾಯಕೊಂಡ: 'ಆಡಂಭರದ ಮದುವೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣ. ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ಅನುಕರಣೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು, ಅಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಮಹಾಂತ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 14 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯ, ನರೇಂದ್ರಬಾಬು, ಎಚ್.ಸಿ. ರುದ್ರಮುನಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>