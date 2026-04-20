‘ನೇಕಾರ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ’

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: 'ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಸಾಲೆ ನೇಕಾರ ಯುವಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಸಾಲೆ ನೇಕಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೇಕಾರ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ದೇವರ (ಜೇಡರ) ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಮುನ್ನವೇ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಕಾರ ಜನಾಂಗವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗ ಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಎಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ರಘುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ, ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪಟ್ಟಸಾಲೆ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಅಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮದುಸೂಧನ್, ನೇಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಯೋಗೇಶ್ಬಾಬು, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿ.ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ವಿ.ಪಿ. ರಾಜು, ಬಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಎಸ್.ಟಿ. ನಟರಾಜ್, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ಪ, ಕೆ.ಸಿ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 58 ಮಂದಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>