ಪ್ರೀತಿ, ದೀನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಏಕತೆ, ದೀನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಜವಳಗೇರಾ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಏಕತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದ ಹಬ್ಬವು ಯೇಸುವಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ದೇವರಿಗೆ ಮನುಕುಲದ ಮೇಲಿರುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡೆನಿಕಾ ಏಂಜೆಲ್ ಪಿಂಟೊ ಎಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ವಾದ್ಯಮೇಳದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತೇರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾ. ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಾ. ಶಾಂತರಾಜ್, ಫಾ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಫಾ. ಜಾನ್ ಪಾಲ್, ಫಾ. ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಫಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಫಾ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಫಾ. ಅಂಥೋಣಿ ರಾಜ್, ಫಾ. ಅರುಣ್ ಲೋಬೊ, ಫಾ. ಥಾಮಸ್ ಕಲಘಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾವಳಿ, ಬಾಳೂರು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>