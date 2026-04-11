ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತು ಮಹಾದೇವಿ ನಾಲತವಾಡ, ಮಹಾದೇವಿ ಕಿಣಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾ ನಾಗಠಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಡೆದ,ನಂದಿನಿ ಕಂಠಿ,ಶೋಭಾ ಚಳಗೇರಿ,ಪಾರ್ವತಿ ಪವಾಡಶಟ್ಟಿ,ರೂಪಾ ನಾಲತ್ತವಾಡ,ಬಸಮ್ಮ ಕೋಳೂರ,ಶೃತಿ ಕಡಕೋಳ ಪ್ರೇಮಾ ಹುರಕಡ್ಲಿ,ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಟ್ಟೆರ,ಸರೋಜಾ ಬಾವೂರ,ಸವಿತಾ ನಾಲತ್ತವಾಡ,ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಚಟ್ಟೆರ,ರಾಜು ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>