ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬಸವ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲವು ಸರಳವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ಎಂದು ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನೇಕ ಶರಣ ಶರಣೆಯರನ್ನು ಒಂದೆ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್. ಮಳಖೇಡ, ಪ್ರಭು ಮಾಲಗಿತ್ತಿಮಠ ಹುನಗುಂದ, ಬಸವರಾಜ ನಾಲತ್ತವಾಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>