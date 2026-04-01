ಭಗವಾನ್‌ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ

ಮುಳಗುಂದ: 'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಆರ್.ಎನ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ ಕಲ್ಲನಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ವಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರಾಗಿದ್ದು,ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಜೀವನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಸಿ.ಚವಡಿ, ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎನ್.ಆರ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಐ.ಎಂ.ಶೇಖ, ಎಸ್.ಸಿ.ಬಡ್ನಿ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸಮಾದ ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-23-219351070