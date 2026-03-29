ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮುನವಳ್ಳಿ: ಚುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು.

ತೊರಗಲದ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಹರ್ಲಾಪೂರದ ರೇಣುಕ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿ.ಬಿ.ಹಂಜಿ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶೇಖಣ್ಣ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅರ್ಚಕರಾದ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೋಡಿ, ಬಾಲಪ್ಪ ಲಗುಗ್ಗರಿ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗೋಡಿ, ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಬಿ.ವಡೆಕನವರ, ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ಬಸಳಿಗುಂದಿ, ಸುರೇಶ ತುರಮರಿ, ಸುಭಾಷ ವಾಳಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೋಮನ್ನವರ, ಎಫ್.ಎಲ್.ವಡೆಕನವರ, ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಂಜುನಾಥ ದುರಗನ್ನವರ ಕಾ.ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ರಂಗನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-21-1644330286