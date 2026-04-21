‘ವಚನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಶರಣರು ರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಶರಣರು ಸಾರಿರುವಂತೆ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನಂಜಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರ 893ನೇ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಡಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯೇ ಶರಣರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವು ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ರುದ್ರಪ್ರ ಕೊರ್ಲಗಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವರು ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ಮುವುದು ಶರಣರು ಸಾರಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾರಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗೌಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಳ್ಳಾಕಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸೋಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ, ರಾಜಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟರ, ಬಾಬು ವಂಡಕರ, ಶೇಖಪ್ಪ ಬುಗಟಿ, ಈಶಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟರ, ಅಂದಾನಪ್ಪ ಯಳಮಲಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಂಜಪ್ಪನವರ, ಯಂಕಣ್ಣ ಗಡಗಿ, ಪ್ರಭು ಗಾಣಿಗೇರ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಈರಣ್ಣ ನಂಜಪ್ಪನವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>