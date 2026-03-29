‘ದೇವಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಯು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜದವರು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇವಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ ಗೋಡಕಿಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬನಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ದೇವಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಯಾನಂದ ಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 36ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಗ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಾಮಿಯ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗುಬ್ಬಿ, ನಾಗರಾಜ ಭೂತನವರ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದೊತ್ರಗಾವಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೊತ್ರಗಾವಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಿ, ಸಂಗಮೇಶ ನಿಡಗುಂದಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪಕೀರಪ್ಪ ಪಂಜಿ, ಲೋಕಪ್ಪ ಧೋತ್ರಗಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಗೋದಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೊತ್ರಗಾವಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಜೀ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>