ಸಹನೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತಿತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದಾತ್ತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಈರಣ್ಣ ಮೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತವು ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಹೇಮರಡ್ಡಿಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಕುಲದ ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಯಂಕಪ್ಪ ಆರೇರ, 'ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಹೋದ ಶರಣರು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಹಿತ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಂತವರ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡರ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ರಾಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಸಾಪುರ, ಬಾಬಣ್ಣ ಚನ್ನಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಎಫ್.ಈಟಿ, ಬಸವರಾಜ ನವಲಗುಂದ, ದ್ರುವಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ, ಪಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಣದಿನ್ನಿ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ನಾಗರಳ್ಳಿ, ಮೂಗನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>