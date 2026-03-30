‘ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ, ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಜನನಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದಯಶಂಕರ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಜನನಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಸಮಾಜಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಚಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಔಷಧ ರಹಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಅಳವುಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಈಚೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಜಯರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪತ್ಯಾಹಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಈರಣ್ಣ ಅಳವಂಡಿ, ಜಗದೀಶ ಸೋನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಶೋಕ ಸವಣೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಶಿದ್ಲಿಂಗ, ಗಣ್ಯರಾದ ಕರಬಸಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ, ಜನನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನೀಶ, ವೈದ್ಯರಾದ ಮಾನಸ, ಸಹನಾ, ಅನೀಷಾ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-23-1934031001</p>