ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಸ್ವಾನುಭವ ದೊಡ್ಡದು

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾನುಭವ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಗುರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅನುಭಾವವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭಾವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಎಂದು ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 62ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಸೆ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ಕೊಟಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನೇ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭು ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ, ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ, ಕಾಯಕ– ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಅನುಭಾವದ ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಾನುಭದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಂಗು ಸೊಲಗಿ, ಜಾಫರ್ ಬಚೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಧಾ ಗುಡಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಪಠಣ ಮಾಡಿದಳು. ನಂದಿತಾ ದಂಡಿನ ವಚನ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಫರ್ ಬಚ್ಚೇರಿ, ಹಾಲಪ್ಪ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಟ್ರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಸಯ್ಯ ಗಿಂಡಿಮಠ, ಈಶಣ್ಣ ಬೆಟಗೇರಿ, ಪವನ ಚೋಪ್ರಾ, ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಕಬ್ಬೂರಮಠ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಉಮೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ಕಬ್ಬೂರಮಠ, ಪಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಣದಿನ್ನಿ, ವೀರಣ್ಣ ಕಾಶಿಗಾವಿ ಇದ್ದರು.