ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ

ಮುಂಡಗೋಡ: 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎರಡೆತ್ತಿನಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಲಿಂಗ ಧಾರಣ, ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಟೂರು ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಇಂದುಧರ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹೇಳುತ್ತ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅತ್ತಿವೇರಿ ಬಸವಧಾಮದ ಮಾತೆ ಬಸವೇಶ್ವರಿ, ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ, ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಂ. ನಾಯ್ಕ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕೆಂಜೊಡಿ ಗಲಭಿ, ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅಶೋಕ ಪಾಲೇಕರ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಕೋವಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ನಡಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>