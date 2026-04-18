‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಕೇತ ಅಕ್ಕ’

ಮೈಸೂರು: 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಶರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ' ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಒಯು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ. ಕವಿತಾ ರೈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಟರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಶಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿವಶರಣೆಯಾದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ್ತಿ. ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರು. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ದೈವಿಕ ಹಂಬಲ ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತುಡಿತ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದಾಚಾರ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕಳಾಗಿ ಅಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದಳು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಮ್ಮಡಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊಸಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ರಚನೆಯ 'ಶಿವಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>