‘ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇ ಬಸವ ಧರ್ಮ’

ಮೈಸೂರು: 'ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಬಸವ ಧರ್ಮ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರ ಘಟಕ, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಕಾಯಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದವರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಗಳನ್ನೂ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದವರು. ಶರಣರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ನೋವನ್ನು ಉಂಡವರು. ವಚನಗಳು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾವು ಬೀದರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆ' ಎನ್ನುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಜಾತಿ–ಧರ್ಮ ಎನ್ನದೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನೆದರು. 'ಈ ಭಾಗದವರು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. 800 ವರ್ಷವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಬಿಂದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೇರಿ ಲೋಬೊ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋಟೆಕ್ನ ಎಸ್. ಕನಿಕದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 'ಕಾಯಕ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇರಿ ಲೋಬೊ 'ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಕೇವಲ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>