‘ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ’

ಮೈಸೂರು: 'ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ' ಎಂದು ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಪುರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಮೈಸೂರು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ 'ವಿಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ' ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಹೊಂದಿವೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಸೂಕ್ತ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂವಾದದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಷಿ, 'ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಿಭಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೋ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಸಂವಾದತ್ಮಾಕ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅದು ವಿಕೃತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಹಸಿದಾಗ ಬಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೇಶ ನಮ್ಮದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ' ಕುರಿತು ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಪುರ, ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ 'ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ' ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯ ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ರವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>