‘ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹಾವೀರರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ಹಾಗೂ ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಿರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾವೀರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ. ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವ– ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭ್ರಾತೃತ್ವವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಾವೀರರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ಮಹಾವೀರರು, ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಅರಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದರು. ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಆಸ್ತೇಯ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರೆ ದ್ವೇಷ, ಜಗಳ, ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಜೈನ ಮಠದ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಮಹಾವೀರರು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಆತ್ಮ ವಿಮೋಚನೆ ಹಾದಿ ತೋರಿದ ಮಹಾನ್ ಗುರು. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಡಿ.ಸುದರ್ಶನ್, ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಾಬು, ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಂದಿನಿ ಸುಜಯ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಾ ದಯಾಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>