‘ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ನಾವು ಬದುಕುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹಾವೀರ ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿ ಸುಜಾತಾ ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ 1008 ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ 2625ನೇ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾವೀರ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಿನಿಂದಲೇ ಜೈನ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು' ಎಂದುತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೆ.ಎನ್.ನಂದಿನಿ ಸಂಜಯ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಂ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರತ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>