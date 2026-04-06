‘ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿವೆ' ಎಂದು ಸುಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬಗೆದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕ ವಸುದೈವಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಾಗ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊರಬದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಶಿವಮಾದಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>