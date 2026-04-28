ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ

ಮೈಸೂರು: ಸುತ್ತೂರು ಮಠ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 21ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೋಗ, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ, ದೇಸಿ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು (9945494612), ಕೆ.ಪಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ (9880596359), ಎಸ್. ನಂದೀಶ್ (9379682611), ಬಿ. ಮಾದಪ್ಪ (9880506091), ಗವಿಯಪ್ಪದೇವರು (9845541667) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. www. jssonline.org ನಿಂದ ವಿವರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇ-ಮೇಲ್ (jsspublications@gmail.com) ಮೂಲಕವೂ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>