ಹನುಮ ಜಯಂತಿ: ಮಕ್ಕಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p>ನಂಜನಗೂಡು: ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಹನುಮಂತ, ಜಟಾಯು, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಶಿವಾಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವಿರಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಶರಣಸಂಗಮ ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 1ರಿಂದ 5 ಹಾಗೂ 5ರಿಂದ12 ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗವೆಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>1ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಶಿವಾಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನೀಲಗ್ರೀವ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಜತ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>5ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಳು. ಶಿವಾಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಧರ್ಮ ಆರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಧಾರಿ ವಿಷ್ಣು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-38-1292729157</p>