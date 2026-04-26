ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಸಂಭ್ರಮ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿರ ಅಲೈ ದರ್ಗಾ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉರುಸ್ ಜಾತಿ–ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ–ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜನರು ಹರಕೆ ಹೊರುವ ಪರಂಪರೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>'ಎಡೆಹಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು 1882ರವರೆಗೆ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. 1915ರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಮನೆತನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಉರೂಸ್ ಸಮಿತಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಸಿಂಖಾನ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಾವರ್ ಪಾಷ, ನಾಸೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್, ಸೈಯದ್ ಶೌಕತ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಮುಫೀಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಫೀರ್ ಪಾಷ, ಅನ್ವರ್, ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಸಮಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 27ರಂದು ಉರುಸ್: ಸೈಯದ್ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿರ ಅಲೈ ಅವರ 137ನೇ ವರ್ಷದ ಉರುಸ್ ಏ. 27ರಂದು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ (ಏ. 27) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿ ದರ್ಗಾ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಝ್ರತ್ ಬಾರೆ ಸಾದತ್ ವಲಿ ದರ್ಗಾಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿ ದರ್ಗಾಗೆ ಮರಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಹಾಜಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಜಾ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಚಾಂದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಕವ್ವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>