‘ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ’

<p>ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕಂಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ವಚನ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಶ್ವರೀಯ ವಿ.ವಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪ್ರಭಕ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಭೇದ ತೋರದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ಎನ್. ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೀರನಗೌಡ್ರ, ಬಸಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ನಾಶಿ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ವಾಳದ, ಸುಮಂಗಲ ಸವದತ್ತಿ, ಬಸಮ್ಮ ಜಾವೂರ, ರತ್ನ ವಾಳದ, ಸುಮಂಗಲ ವಾಳದ, ನಂದಾ ಕೋರಿ, ವಿಶಾಲಾ ವಾಳದ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಮುಧೋಳೆ, ಸುಮಿತ್ರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-23-1359896647</p>