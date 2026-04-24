ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಸಲಹೆ

ನವಲಗುಂದ: 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ನವಲಗುಂದ ಗವಿಮಠದ ಲಿಂ.ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರಥಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡದ ಆನವರಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 'ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲೋಟಗಿಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಗವಿಮಠದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡುವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ರಾಮು ಮೂಲಗಿಅವರಿಗೆ ₹11,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಮು ಮೂಲಗಿರವರಿಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ.ಕೊಪ್ಪದ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಮು ಮೂಲಗಿ ಅವರು ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವೇ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿಮಾತನಾಡಿದರು. ದಾನಿ, ಸಾಧಕಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರು ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗವಿಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬದಾಮಿ ನವಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಪೂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಗೇರಿ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹಿರೇಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಮೇಶ ಶಿರೋಳ, ಎಸ್.ಕೆ.ದೋಟಿಕಲ್ಲ, ಎಸ್.ಎಂ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ನೀರಲಗಿಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-24-2142892919</p>