ಗುರುದೇವ ರವಿಶಂಕರ್ ಬರಹ: ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಶಕ್ತಿಗಳು

ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಿರುವವಳಲ್ಲ. ಅವಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ, ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ತಾಯಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಜೀವಾಣು ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ಈ ದೇಹ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆಯೋ, ನಾವು ತಿಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಫಲಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನೀವು ಜನಿಸಿದಾಗ ಎರಡು-ಮೂರು ಕೆ.ಜಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿರಿ. ಇಂದು ಐವತ್ತು, ಅರವತ್ತು, ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಏಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶದಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಶಕ್ತಿ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಂತುವಿನಲ್ಲೂ, ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಶವು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಶವಾಗಿ, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಶಕ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ; ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವು ಕೊನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಯೌವನವು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವು ಅಂತ್ಯವಾಗಿರದೆ, ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ಕೌಮಾರಿ ಶಕ್ತಿ; ಸದಾ ಯೌವನಮಯಿಯಾದ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ನಿರ್ಭೀತವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ವೀರ್ಯವನ್ನು, ನವೀನತೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಧಕರನ್ನು ನವೀನವಾಗಿರಿಸುವ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದು.

ನಂತರ ವೈಷ್ಣವಿ ಶಕ್ತಿ; ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಚಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ವೈಷ್ಣವಿ ಶಕ್ತಿ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಋತುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಚಕ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ.

ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದೊಡನೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ಅದೇ ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿ. ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತೂ ಭೂ