ವಚನಗಳು ಜೀವನದ ಕನ್ನಡಿ: ಪ್ರಕಾಶ

ನರೇಗಲ್: 'ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವು ಹಿಂಸೆ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ದಯೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲಕೆರೆ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಅಕ್ಷರ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗದಗ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನ ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 71ನೇ ಶಿವಾನುಭವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರಣರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಜೀವನದ ಸಾರ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆಡಂಬರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ನೈತಿಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶರಣರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಾಲಕೆರೆ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, 'ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಾರ. ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಶರಣರ ಮೂಲ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಹೇಳಿದರೆ, ವಚನಗಳು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗಮೇಶ ಹೂಲಗೇರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎ.ಹಿರೆವಡೆಯರ, ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗಾಣಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-23-1277476415