‘ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಗುರು ಅಗತ್ಯ’

ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಮಾನವ ಜೀವನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದು. ಅರಿವು- ಆಚಾರಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಠದ ಗುರು ಪರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಜೆ. ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 7ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿ. ಈ ಯುಗಾದಿಯ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸುಳ್ಳು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಡಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 100 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಬೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಶಾಸಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಿ ನಾಗರಾಜ್, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ಮಧು, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಆರ್. ಕೃಪಾಶಂಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ತಿಪಟೂರು ಮಧುಸೂದನ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಹುಲಿಕೆರೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ರಾಜು, ನವೀನ್, ಡೈರಿ ನಾಗರಾಜ್, ಗನ್ನಿ ಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮರಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್, ಆನಂದ್, ಗಂಗಣ್ಣ, ಮುಳ್ಕೆರೆ ಗಿರೀಶ್, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರೇಣುಕಪ್ಪ, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್, ರಾಜಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗೌಡ, ಚಂದನ್ ಸುರೇಶ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>