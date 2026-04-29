‘ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವು’

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: 'ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ದೇವಳ ಮತ್ತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ದೇವಾಲಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಎಡನೀರು ಮಠದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಅರಿವು, ನಂಬಿಕೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಳದ ತಂತ್ರಿ ಕಂಬ್ಳಕಟ್ಟ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಆನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರ ರತ್ನಾಕರರಾಜ ಅರಸ್ ಕಿನ್ನಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಳ, ಪೇಟೆಮನೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೊರ್ನಾಯ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾರಿಕೇಲ ಗಣಯಾಗ, ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗ, ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಆಯುತ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೋದಕಯಾಗ, ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಗಳು, ಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಶಯ್ಯಾಕಲ್ಪನೆ, ಶಿರಸ್ತತ್ವಯಾಗ, ಅಧಿಕವಾಸಯಾಗ, ಭಕ್ರಕಮಂಡಲ ಪೂಜಾ, ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ಗಣಪತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಭಗ್ಯಶ್ರೀ ಜಿ.ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬುಧವಾರ ತುಳಸೀನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಬಾರ್ಕೂರು ವಿಶ್ವಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂದು: ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.27ಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಮಾರು ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>