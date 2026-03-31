ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಅಹಿಂಸೆ ಪರಿಹಾರ

ಪಾವಗಡ: ತ್ಯಾಗ, ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಅವರ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಮಹಾವೀರರು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತ್ಯಾಗದ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮಹಾವೀರರ ಸಂದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೂ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಗ್ರಿಯಾ ಉಲ್ಲ, ಮಹಮದ್ ಇದಾಯತ್ ಉಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೇಮಾವತಿ, ಅನಿತಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ನರಸಮ್ಮ, ನಳಿನ, ನಾಗವೇಣಿ, ಜೈನ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ ದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ವೃಶಭ ರಾಜ್ ಜೈನ್, ಅಮಿತ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೈನ್, ತರುಣ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಫುಲ್ ಜೈನ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260331-17-1903987284