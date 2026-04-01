ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ

ಪಾವಗಡ: ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬದುಕು-ಬದುಕಲು ಬಿಡು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಮಹಾವೀರ ಎಂದು ಶೈಲೇಶ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿರಾರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಡೆ ಮಹಾವೀರರ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೇರಿಕಾ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಜಿತ್ ರಾಜಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಃ ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ, ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಇವರು, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಸುಂದರ್ ರಾಜಯ್ಯ, ವೃಷಭರಾಜ್, ಹರಿಹಂತ್ ಜೈನ್, ತರುಣ್ ಜೈನ್, ಅನಂತ ದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ಅಮಿತ್, ಪ್ರಫುಲ್, ಸಮ್ಮೇದ್, ಜ್ವಾಲಾ ಸುಂದರ್, ಪುನೀತಾ ಶೈಲೇಶ್, ಸವಿತಾ, ಪ್ರಫುಲ್, ರಂಜಿತ, ದರ್ಶಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>