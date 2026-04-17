ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಉಳಿವಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ

ಪುತ್ತೂರು: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಾಭ್ಯುದಯ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಟ್ಟೋಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಮಲೆ ಕೂವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಭ್ಯುದಯ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಡಕ್ಕಿಳ ಗಣರಾಜ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿ ಕೂಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡುಮಲೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಆಳ್ವ ಗಿರಿಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಡುಮಲೆ ಕೂವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಟ್ಟಾವು, ಪಡುಮಲೆ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಚಂದುಕೂಡ್ಲು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಸವಹಿತ್ಲು, ಕೂವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪದಡ್ಕ, ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಚಂದುಕೂಡ್ಲು, ಪಡುಮಲೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೋಡಿಕೆ, ಸಂಯೋಜಕ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೂಡಾಯೂರು, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಪಾಟಾಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡುಮಲೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಹಲಸಿನಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶಂಕರಿ ಪಟ್ಟೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-29-1087976198</p>