‘ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ’

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರರ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ ಹಜಾರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಬಕವಿಯ ಜೈನ ಬಸ್ತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ ಹಜಾರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಗಣಪತಿರಾವ ಹಜಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತತ್ವಗಳಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರವೀಣ ಹಜಾರೆ, ಡಾ. ಅಭಯ ಎಂಡೋಳ್ಳಿ, ಸತೀಶ ಶಿರಗಾರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಹಜಾರೆ, ಚೇತನ ಚೌಗಲೆ, ಬಿ.ಡಿ.ನೇಮಗೌಡ, ಸಂದೇಶ ಹೊಮಗೌಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-19-1132343807