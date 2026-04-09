‘ನಮ್ಮದು ಆದರ್ಶದ ಬದುಕಾಗಲಿ’

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬದುಕಾಗದೇ ಆದರ್ಶದ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅರ್ಹರಿಗೆ ದೊರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಬಕವಿಯ ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರೆವ್ವ ತಟ್ಟಿಮನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಗಳದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 100 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಾಯಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತಮರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಹಿರೇಮಠದ ಶರಣಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿಮಾನದ ಬಳಗದ ಹಿರಿಯರಾದ ಸುರೇಶ ಕೋಲಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಬಸಗೊಂಡನವರ, ಡಿ.ಪಿ.ಸಾವಳಗಿ, ಶೋಭಾ ಶೀಲವಂತ, ಪಿ.ಎನ್.ಕೋಪರ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತಾ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಂದ ಕುಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈ.ಬಿ. ಕೊರಡೂರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಜಯವಂತ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಧಬಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಭದ್ರನವರ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಡಿ.ಎ.ಬಾಗಲಕೋಟ, ರಾಮಣ್ಣ ಭದ್ರನವರ, ಜಯವಂತ ಕಾಡದೇವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಲಗಬಾಳಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಜಾಡಗೌಡ, ಶಶಿಕಾಂತ ಹುನ್ನೂರ, ಶೇಖರ ಜವಳಗಿ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಕಾಬರಾ, ಶೇಖರ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ, ಶಂಕರ ಜುಂಜಪ್ಪನವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಕಮರಿ, ಶಿವಾನಂದ ದಾಶ್ಯಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>