ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಶ್ಯ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಭಗೀರಥರ ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರೀಶ ಸ್ವಾದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗೀರತರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗೀರಥರ ಈ ದಿನವು ಛಲ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಸಂಕೇತದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಂದ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಶಿರಸ್ತೆದಾರ ರಾಜಶೇಖರ ಸಾತಿಹಾಳ, ಶಾಂತಾ ಕೂಗಾಟೆ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ ಮಠಪತಿ, ಸದಾಶಿವ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಭೀಮಶಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಪಿ.ಜಿ.ಕಾಖಂಡಕಿ, ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ,ಬಸವರಾಜ ಶಿರೋಳ, ಬ್ಯಾಕೋಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>