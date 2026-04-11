ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿ

ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ, ನಂದಿ ಮತ್ತು ನಾಗದೇವತೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕುಂಭ, ಕಳಸ, ಭಾಜಾ, ಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಜಲವಾಸ, ಶಯವಾಸ, ಶನಿವಾರ ಧಾನ್ಯವಾಸದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಜನರ್ಧಾನ ಕೋಸ್ಗಿ, ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅರಳಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲೂರು, ವೆಂಕಟೇಶ ಚಲ್ಲಾ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೂರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಲ್ಲೂರು, ಮಲ್ಕಾಜಯ್ಯ ಇಲ್ಲೂರು, ಬಾಲಾಜಿ ಇಲ್ಲೂರು, ಅರವಿಂದ ಇಲ್ಲೂರು, ಉದಯಕುಮಾರ ಇಲ್ಲೂರು, ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಸ್ಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಗೋಡಿ, ಬಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-32-61281025</p>