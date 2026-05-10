‘ಸಂತ, ಶರಣರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ’

ಸಿರವಾರ: 'ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತ, ಶರಣರಿಗೆ ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಶರಣರನ್ನೂ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತಗೊಳಸಬಾರದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಮಾತಾನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಮನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಘಟಿತ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಘಟನೆ ಅಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರೆಗುಡ್ಡದ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೋಲಪಲ್ಲಿಮಠದ ವರಧನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾಕದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ವಾಕೆಟ್ ಶ್ರೀಹರಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳಸ, ಕುಂಭ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಸಚಿವ, ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆ ತಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣಯ್ಯ ನಾಯಕ ಗುಡದಿನ್ನಿ, ಜಯವಂತ್ ರಾವ್ ಪತಂಗೆ, ರವಿ ಭೋಸರಾಜು, ಚುಕ್ಕಿ ಸೂಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ, ಬ್ರಿಜೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ, ಕೆ.ಶಾಂತಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಎಸ್ ದಾನನಗೌಡ, ಅರುಣ ಕುಮಾರ, ಹನುಮೇಶ ಸಾದಾಪೂರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕಲ್, ಲಿಂಗಯ್ಯ ನಾಯಕ ಸೈದಾಪೂರ, ಕಿರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕವಿತಾಳ, ಕಲ್ಲೂರು ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಸಿರವಾರ ಪ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಚೌದ್ರಿ, ಬಂಡೆಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶರಣಬಸವ ಜಾನೇಕಲ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ವಕೀಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಲ್ಲಟ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-32-862678393</p>