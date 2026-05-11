‘ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಬಂಥನಾಳ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಸವ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಧೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗದ್ವಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಥನಾಳದ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಎಎಸ್ಐ ನಾಗೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,'ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಮೂಲ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಶರಣೆ ಚಿನಿವಾರ ಗಂಗಮ್ಮನವರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಅವರಿಂದ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ದಾಸೋಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸವ ಹಾಗೂ ಎ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಗೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶರಣೆಯರು ವಚನ ಗಾಯನ, ಬಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>