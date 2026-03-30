ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಮನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೇವಲ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ ಮಾನವನ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ರಾಮನ ಜಪವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗಲೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಅವನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ತಳೀರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹೂಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಾಲರಾಮನ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ನಡೆದವು. ನಗರದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮದ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಆತ್ಮದೀಪನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ಆನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರಾಮನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೂಜಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಸಪ್ಪ ನೇಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಐರಣಿ, ವಸಂತ ಪೂಜಾರ,ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕದರಮಂಡಲಗಿ, ಗೌರಮ್ಮ ನೇಕಾರ, ರಾಧಮ್ಮ ಅಗಡಿ, ಕುಸುಮಾ ಹಲಗೇರಿ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಗಿರಿಜಾ ನೆಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>