ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಾ ಸಾದ್ವಿಯಾದ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನುಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಾಂತೇಶರೆಡ್ಡಿ ಗೋಡಿಹಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಮನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ 604 ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಸರಳ ಗುಣ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಏನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಶೈಲ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದವು. ಮೈದುನ ವೇಮನನನ್ನು ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯಳಾದಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇಮನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಸಾವಕಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ತತ್ವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಮಾದರಿ ಯಾಗಿದ್ದು ದುಡಿದು ಉಣ್ಣುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಎಲ್.ವಿ.ಸಾವಕಾರ, ಭೋಗೇಶರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ಡಿ.ಹೊಂಬರಡಿ, ಅಶೋಕ, ಯೋಗಿ ಅಶೋಕ ಮೇಲಗಿರಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಮೈದೂರು, ಶಾಮರಡ್ಡಿ ನ್ಯಾಮತಿ,ಮೋಹನ್ ಬಲ್ಲೂರ, ಎಂ .ಎಲ್. ಎರೆಸೀಮೆ, ರಮೇಶ ಹೊಂಬರಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>