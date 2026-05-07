‘ಉಪನಯನ ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೋಪಾನ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವು ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನ. 14 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವೂ ಒಂದು. ಉಪವೀತನಾದವನಿಗೆ ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಗಡಿ ಆನಂದವನದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬನಶಂಕರಿನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಾತಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಧರ್ಮೋಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನಯನದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಮಂತ್ರವನ್ನು ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಪಿಸುಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾನಗಲ್ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಶೀಕರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಬಲ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 9 ನವಗ್ರಹಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ. ದೈವವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಾತಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಂಜಯ ನಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹನಾ ಸಂಜಯ ನಾಯ್ಕ, ಮಹೇಶ ನಾಡಿಗೇರ, ರವಿ ಪುರೋಹಿತ, ರವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.ಆರ್.ಜೋಶಿ, ಅಕ್ಷಯ ಜೋಶಿ, ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆನಂದ ಕರ್ಪೂರ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ದಿವಾನ, ಸಾತ್ವಿಕ ನಾಯ್ಕ, ಸುಶೀಲ ನಾಡಗೇರ, ಗಿರೀಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>