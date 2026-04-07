‘ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಜಗತ್ತಿನ ಶರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಧೃವತಾರೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯು ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಒಡೆಯರ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರದ ಚನ್ನೇಶ್ವರಮಠದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಡೆಯರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ತತ್ವಗಳು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅಂಕಿತಾ ಶಿವಾರಾಜ ಮುಂಡಾಸದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ರವಿ ಸಾಲ್ಮನಿ, ಡಾ.ನಳಿನಿ ಸಾಲ್ಮನಿ, ಉಮೇಶ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೃತಗೌಡ ಹಿರೇಮಠ, ವಸಂತಾ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಕುಂತಲಾ ಪಾಟೀಲ, ಭಾಗ್ಯ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ, ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಕುರುವತ್ತಿ, ಸುನಂದಮ್ಮ ತಿಳುವಳ್ಳಿ, ಗಿರೀಶ ಮುಂಡಾಸದ, ಕಿರಣ ಮುಂಡಾಸದ, ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>